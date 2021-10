Sciopero Usb per il green pass, bloccato il varco portuale Albertazzi

Agente di Polizia locale investito involontariamente da un camionista col suo mezzo. Barricate a San Benigno





I lavoratori del sindacato autonomo incrociano le braccia dalla mezzanotte di ieri e fino alla mezzanotte di martedì contro il green pass. I sindacati confederali fanno una ora di sciopero a inizio e fine turno, ma per il rinnovo del contratto integrativo di lavoro. Code al ponte elicoidale e in lungomare Canepa.

Un agente di polizia locale è stato investito da un camion che, facendo manovra nel caos, lo ha investito involontariamente. Risulta sia stato soccorso in codice verde e trasportato al pronto soccorso del Villa Scassi.

Articolo in aggiornamento

