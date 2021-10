Meteo Limet: poche nubi, un po’ di sole, molto vento da nord

Situazione: Un ciclone al sud determina maltempo al meridione, mentre il nord rimane protetto dall’alta pressione. Tale situazione attiva flussi settentrionali sulla nostra regione, con tempo stabile ed il passaggio di qualche nube.

Lo dice Simone Frattini dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: lunedì 25 ottobre 2021

Avvisi: venti forti da nord.

Cielo e Fenomeni: Al mattino ancora locali addensamenti sui versanti padani centro occidentali, in diradamento. Altrove nubi medio alte in transito, più diffuse e compatte su centro levante nella prima parte di giornata, in un contesto comunque soleggiato. Velature più sottili e diradate a ponente.

Venti: Tesi o forti dai quadranti Settentrionali

Mari: stirato sotto-costa. Molto mosso al largo

Temperature: Senza variazioni significative

Costa: min +11/18°C, max +18/23°C

Interno: min +1/10°C, max +10/16°C

