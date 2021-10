Cavi cadono dalla Sopraelevata sull’area dell’Expo. Tre persone in codice giallo

Sul posto i Vigili del fuoco, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia locale e i soccorsi inviati dal 118. Circa 150 i metri di cavo che si sono staccati. 40 auto danneggiate

Alcuni pesanti cavi che erano ancorati alla sopraelevata si sono sganciati per ragioni ancora non note e sono caduti sulla sottostante area del Porto Antico. Sul posto ci sono anche i soccorsi inviati dal 118: ambulanze e auto medica. Quattro le persone soccorse. Il luogo è transennato e cinturato da forze dell’Ordine e Polizia locale in attesa dei tecnici. Non si sa ancora se si tratti di un cavo dell’alta tensione, ma è certamente un cavo di grosse dimensioni.

Aggiornamento: è avvenuto nel tratto compreso tra l’Acquario e il Museo del Mare. Si sono staccati e caduti circa 150 metri di cavo elettrico, causando il ferimento di tre persone trasportate in codice giallo al pronto soccorso più alcune altre persone in preda allo shock. 40 le auto danneggiate. Al momento si cerca di capire a chi appartiene il cavo, che parrebbe comunque non sotto tensione.

