6 km in A12, 5 in A7, 5 in A26. Auto in fila anche in A10 tra Arenzano e Pra’

A7: 5 km di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia e uno tra Isola del Cantone e Vignole Borbera per lavori.

A10: coda tra Arenzano e Pra’ per traffico intenso.

A12: 6 km tra Lavagna e Rapallo per lavori. Coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori.

A26: in direzione di Voltri coda di 3 km tra Ovada e Masone per lavori. In direzione nord: coda di 5 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

