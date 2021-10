Rubano in ambulanza sotto gli occhi dei Carabinieri

Sono stati denunciati per furto e porto di oggetti atti a offendere

In nottata, un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere, due 20enni genovesi, entrambi con pregiudizi di polizia. La pattuglia, nel transitare da via Canevari, li ha notati allontanarsi repentinamente da un’ambulanza. Sottoposti a perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di oggetti vari appena asportati dall’interno del mezzo di soccorso.

In copertina: foto d’archivio

