Cinghiali a spasso alla stazione Brignole

La segnalazione sul gruppo Facebook “Pendolari Liguri in Rivolta”. Gli ungulati si trovano al binario 8 e sono alla ricerca di cibo

A postare la foto e l’avvertimento per i pendolari sul gruppo che si dedica ai disagi delle persone che usano treni le stazioni per motivi di lavoro ogni giorno è stato Stefano Barbano. Gli animali hanno, evidentemente, camminato fino alla stazione e sono riusciti a infilarsi nei binari guadagnando poi la pensilina del binario 8, con sorpresa e anche un po’ di paura da parte di chi se li è trovati davanti.

Oltre al problema dei cinghiali che si infilano in luoghi desueti perché si spingono alla ricerca di cibo, c’è anche quello delle carcasse degli ungulati morti. Giorni fa è stato segnalato un grosso animale maschio in agonia, con forti spasmi, nel Bisagno. Non è stato soccorso e in capo a qualche ora è morto. Nel greto c’è anche la carcassa di un piccolo.

