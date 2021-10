Poco dopo le 17 un albero, a seguito dei danni del maltempo dei giorni scorsi, è caduto sulla sede stradale interrompendo la circolazione

Per fortuna in quel momento non stava passando nessuno e quindi, per un fortunato caso, non ci sono infortunati e feriti.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri. Si attendono i vigili del fuoco per la rimozione del tronco di considerevoli dimensioni e per la conseguente riapertura della strada.

Mi piace: Mi piace Caricamento...