Allerta meteo rossa, metro solo sulla tratta Brin-De Ferrari. Chiusure anticipate dal 4 al 6

La stazione metro di Brignole durante l’allerta rossa resterà chiusa, pertanto la chiusura serale anticipata di domani interesserà la tratta Brin – De Ferrari

Proseguono le attività di manutenzione e ammodernamento della metropolitana. La chiusura anticipata della metro è prevista nelle serate di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 ottobre.

Nella giornata di domani, lunedì 4 ottobre, durante lo stato di allerta meteo rossa emesso da Regione Liguria dalle ore 14 alle ore 23.59, la metropolitana effettuerà servizio solo sulla tratta Brin – De Ferrari, la stazione di Brignole resterà chiusa per tutta la durata dell’allerta rossa. Pertanto, domani sera, l’ultima partenza sarà alle ore 21.10 da Brin per De Ferrari ealle ore 21.20 da De Ferrari per Brin.

Le ultime partenze di martedì 5 e mercoledì 6 ottobre saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole ealle ore 21.17 da Brignole per Brin.

Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

Il programma di questa settimana prevede lavori di manutenzione sulla linea aerea di contatto. Proseguirà, inoltre, l’installazione della rete Wi-Fi nella tratta De Ferrari – Brignole; questa attività è finanziata dal Ministero dei Trasporti.

