Via Cechov, la Polizia locale sgombera 12 appartamenti. 8 persone denunciate

Continua l’attività di sgomberodegli appartamenti occupati abusivamente nella zona di Begato iniziata nei giorni scorsi

Sgombero della Polizia locale, questa mattina, in via Cechov, a Begato. Sono 12 gli appartamenti controllati oggi e, quelli occupati, chiusi per impedire il riaccesso e l’occupazione abusiva.

Otto le persone denunciate, di cui 4 stranieri che sono stati accompagnati al gabinetto di fotosegnalazione per l’identificazione.

Tra le persone sgomberate anche 1 minore che la Polizia locale sta ricollocando attraverso i servizi sociali.

