“Non ti scordar di me”, la tregiorni della Gigi Ghirotti e delle cure palliative

La Onlus fondata e portata avanti dal professor Franco Henriquet, supportata dal Comune, dà appuntamento da venerdì 1 a domenica 3 ottobre per la 6ª edizione dell’iniziativa di solidarietà dedicata alle cure palliative

L’iniziativa punta a far conoscere ulteriormente la meritoria attività della “Gigi Ghirotti”, ma anche a trovare nuovi volontari che possano mettersi a disposizione di malati che soffrono nel loro fine vita.

Tra le iniziative, teatro in piazza, una “camminata metabolica”, animazione in strada, un concerto-tributo a Battiato a offerta libera a Tursi, la distribuzione di semi di “Non ti scordar di me”, simbolo dell’associazione.

Il programma

VENERDí 1 OTTOBRE al teatro Sala Quadrivium andrà sul palcoscenico “VIVERE OGNI COSA”, tre attori e un cantautore ci guideranno attraverso l’interpretazione di letture, dialoghi e musica in un percorso di testimonianze … con la partecipazione e interventi del Professor Franco Henriquet e suoi collaboratori che ci racconteranno il Prendersi Cura di…

Sarà una nuova esperienza di teatro e di vissuto a servizio delle persone che si apprestano a vivere il loro ultimo tratto di vita.a

SABATO 2 OTTOBRE Tutti in Piazza, il grande gazebo dell’Associazione Gigi Ghirotti, nel cuore di Genova con i Volontari per una Informazione su tutti i servizi della ns associazione, i nostri progetti…

Con noi in piazza anche i giovani che ci allieteranno con uno spettacolo di musica e danza… Un modo per ringraziare i genovesi per le donazioni passate e future che sono la linfa vitale per continuare ad offrire gratuitamente i nostri servizi.

DOMENICA 3 OTTOBRE davanti a 10 Chiese di Genova con i Semi dei Fiori NON TI SCORDAR DI ME per una raccolta di donazioni a favore dell’Associazione Gigi Ghirotti

Mi piace: Mi piace Caricamento...