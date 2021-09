Concerti a Palazzo Spinola, il 30 settembre violino e pianoforte

Giovedì 30 settembre alle ore 16,30 presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola si terrà il primo concerto del ciclo Autunno a Spinola interpretato da Paola Delucchi violino e Albert Lau pianoforte. I Concerti Autunno a Spinola sono il frutto della collaborazione fra l’Associazione “Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini” e la GOG, partnership instaurata nel 2016 e che ha prodotto già diverse edizioni di concerti pomeridiani nei grandi Musei di Genova

Attualmente presieduta da Giuseppe Isoleri, L’Associazione “Amici del Carlo Felice e del Conservatorio Niccolò Paganini” si propone di divulgare la cultura musicale, e di aiutare i giovani musicisti.

I concerti Autunno a Spinola, organizzati nel salone principale della prestigiosa Galleria Nazionale di Palazzo Spinola offrono occasioni di ascolto con protagonisti giovani musicisti, molti dei quali provenienti dal Conservatorio Paganini, a cui la GOG dà la possibilità di collaborare e di arricchire i loro curricula artistici.

Paola Delucchi e Albert Lau hanno cominciato la loro carriera da camera assieme nel gennaio del 2012, suonando come duo nel loro ultimo anno di Master alla Royal Academy of Music di Londra. Non appena si sono conosciuti, le loro eleganti doti interpretative li hanno legati e da subito i due musicisti hanno condiviso interessi e idee musicali.

Dopo i primi concerti alla Academy, in pochi mesi Paola e Albert già si esibivano in molti paesi europei esplorando diverse sonorità e stili e variando anche il repertorio, dal barocco a quello più contemporaneo. Sin dall’inizio hanno poi avuto l’onore di essere seguiti da grandi musicisti partecipando a lezioni e masterclass con nomi quali Ian Brown, Felix Schmidt, Hu Kun, Yuri Zhislin e Joshua Fisher.

Programma



Giovedì 30 settembre ore 16,30

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola



Paola Delucchi violino

Albert Lau pianoforte

Johannes Brahms

Scherzo dalla Sonata “F-A-E”

Sonata per pianoforte e violino in la maggiore n. 2 op. 100

César Franck

Sonata per violino e pianoforte in la maggiore n. 1

Biglietteria

Ingresso € 3,00 con accesso al Palazzo previa prenotazione obbligatoria il lunedì, martedì e mercoledì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, ai numeri 333 5627602, 340 6365750, 347 0814676 a partire dal lunedì precedente al concerto.

ACCESSO AI CONCERTI: DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Dal 6 agosto 2021, per disposizione ministeriale, l’accesso ai concerti è consentito a coloro in grado di presentare la certificazione verde COVID-19; tale documento accettato in forma digitale e cartacea, contiene un codice QR e un sigillo elettronico qualificato e attesta una delle seguenti condizioni:

aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

anti COVID-19 (in Italia sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale); essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore ;

al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime ; essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Prossimo concerto

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, giovedì 7 ottobre ore 16,30: Trio Ducale

Ludwig van Beethoven

Trio in si bemolle maggiore op. 11

Sette Variazioni per violoncello e pianoforte su “Bei Männern, Welche Liebe Fühlen”

dal Flauto Magico di Mozart

Adelaide per clarinetto e pianoforte (adattamento di Ivan Müller dall’omonimo lied)

Le creature di Prometeo, suite dal balletto op. 43 (trascrizione per trio di Massimo Paderni)

