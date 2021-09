Strade allagate e frane. Calcinacci dai voltini, chiusi un tratto di Sottoripa

Confermata la chiusura finì a domani di via Trensasco. Prosegue il monitoraggio di Polizia locale e Protezione civile

Registrati allagamenti in varie strade cittadine, in particolare nel sottopasso di via Brin, nella rotonda Castruccio, in via Adamoli, in via Emilia, in via Donghi.

Registrati inoltre malfunzionamenti a diversi impianti semaforici e cadute di alberi in via del Monte e via Bercilli.

Smottamenti in via Trensasco. Chiusura della strada tra civici 13/R e civico 13 e salita Pal Piccolo

Stamattina alle 8:15, in via di Sottoripa, è stata segnalata la caduta calcinacci da un voltino. Sul posto la pattuglia di Polizia locale e Vigili del Fuoco. Dopo il sopralluogo, il Capo squadra dei VVF, non riuscendo a risalire all’esatta ubicazione del distacco di calcinacci, ha disposto la chiusura di vico Morchi e l’interdizione del transito pedonale all’altezza del civico 105r di Sottoripa.

