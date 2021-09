Allarme bomba a De Ferrari, ma il pacco sospetto non si può far brillare causa manifestazione no vax

Nella piazza è in corso la ormai consueta manifestazione del sabato di no vax-no covid pass. Gli artificieri, ovviamente, non possono lavorare in sicurezza per sé e per i presenti. Si attende l’avvio del corteo

È stato un passante a segnalare che sul muretto alle spalle degli zampilli, lato regione, era stata abbandonata una grossa busta.

Per ora l’area è stata delimitata e sul pacco è stata stesa una coperta anti esplosivo, ma gli artificieri potranno entrare in azione solo quando la manifestazione si sarà allontanata per il corteo che da settimane ferma il traffico in centro ogni sabato.

Soltanto quando i no vax-no covid pass saranno sciamati e a distanza di sicurezza gli artificieri potranno far brillare la busta.

Se non è semplicemente un plico dimenticato e si tratta invece di un gesto dimostrativo. È piuttosto improbabile che l’autore la faccia franca: sulla piazza sono puntate diverse telecamere.

