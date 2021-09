Incendio in via Sivori, due cittadini salvano anziano. Incendio spento grazie ai Vvf

Matteo Salvai, 23 anni e Alessandra Fratti, 25 anni, che abitano nel palazzo di fronte a quello in cui si è sviluppato il rogo, hanno visto la situazione e sono immediatamente corsi a convincere l’anziano a uscire dall’appartamento. Lui tentava di spegnere l’incendio con un pentolino che riempiva d’acqua e non intendeva lasciare l’abitazione

È successo nel primo pomeriggio nel quartiere di Castelletto. L’intervento tempestivo dei due giovani gli ha probabilmente salvato la vita. Il “nonno” è stato portato in ospedale per accertamenti come un’altra abitante del palazzo, entrambi in codice verde. Nel frattempo, in tempi brevissimi, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato un paio d’ore per aver ragione delle fiamme che hanno devastato la cucina della casa dell’anziano.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 che hanno portato le due persone all’ospedale Villa Scassi per accertamenti

