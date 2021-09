Meteo Limet: nuvoloso con temporali sullo Spezzino e acquazzoni nell’entroterra

Situazione: l’area mediterranea continua ad essere interessata da alcune depressioni di origine atlantica.

Lo dice Daniele Gallo dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: sabato 18 settembre 2021

Avvisi: nessun avviso

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Possibili rovesci nelle valli interne del savonese e del Ponente genovese. Maggiori schiarite su Imperiese. Dalla tarda mattinata e fino al primo pomeriggio possibili temporali a tratti anche di forte intensità su Spezzino, in particolare in Val di Vara. Nel pomeriggio possibili acquazzoni sulle Alpi Liguri e nell’area interna savonese. In serata cieli ancora per lo più nuvolosi anche se nell’Imperiese persistono maggiori schiarite. Precipitazioni in esaurimento.

Venti: moderati a rotazione ciclonica.

Mari: generalmente mosso per onda da sud-ovest.

Temperature: generalmente stazionarie.

Costa: min +18/21°C, max +24/28°C

Interno: min +14/19°C, max +22/25°C

