Cade dal monopattino. Sanzionato per ebbrezza e perché non portava il casco

È successo ieri sera in via D’Annunzio dove sono intervenuti gli uomini del reparto Pronto Intervento della Polizia locale

Ieri sera alle 19:30 una pattuglia del reparto Pronto Intervento ha sanzionato per guida in stato di ebbrezza un trentaseienne per guida in stato di ebbrezza. L’uomo è caduto dal monopattino che stava conducendo in via D’Annunzio. Positivo al pretest, all’esame dell’etilometro è risultato avere una concentrazione di alcol nel sangue pari a 0,71 grammi per litro di sangue. La sua inosservanza è ricaduta, quindi, nella fascia della sanzione amministrativa. La denuncia penale scatta, infatti, a 0,81 grammi/litro.

Gli è stata anche contestata la sanzione prevista dall’Ordinanza del Comune di Genova perché non indossava il casco protettivo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...