Il cadavere ritrovato sotto la sopraelevata sarebbe quello di un’anziana scomparsa

La donna aveva 89 anni e si era allontanata da casa, a Granarolo, nel giugno scorso. Non è escluso che abbia deciso di uccidersi. Su quel che resta del corpo non sono stati trovati segni di violenza

La salma è stata trovata la sera di venerdì in via dei Pescatori, quando un clochard l’ha vista e segnalata. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, mummificato e ulteriormente devastato da agenti atmosferici e animali. Nello zaino ritrovato accanto al cadavere non c’erano né effetti personali né documenti. Alla prima analisi, sul posto, il medico legale aveva escluso la morte violenta.

I Carabinieri hanno cominciato a confrontare le caratteristiche somatiche e i riscontri del medico legale con le denunce di scomparsa. Stamattina i familiari hanno confermato che si tratta proprio della loro congiunta riconoscendo l’abbigliamento e gli occhiali.

Ulteriori indagini sul corpo dovranno stabilire con certezza che non si è trattato di morte violenta. Non è esclusa l’ipotesi del suicidio. La donna, prima di scomparire, aveva lasciato anche un biglietto che aveva fatto subito temere il peggio. Le ricerche erano state diramate anche attraverso la trasmissione “Chi l’ha visto?”.

