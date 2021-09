Quattro alla guida ubriachi, denunciati dai Carabinieri

Guidatori tra i 18 e i 50 anni con tasso alcolemico che superava anche di 4 volte il massimo consentito

In questo fine settimana, i carabinieri hanno intensificato i servizi volti a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine ed extra urbane su tutto il territorio della provincia. Identificate circa 250 persone e controllati oltre 100 autoveicoli. Nel corso dei controlli, 5 automobilisti genovesi, di età compresa tra 18 e 50 anni, sono risultati positivi al test con l’etilometro, in alcuni casi con un tasso alcolemico che superava anche di 4 volte il massimo consentito. Venivano quindi denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida.

Mi piace: Mi piace Caricamento...