Ruba l’auto all’amico e fugge all’alt dei Carabinieri. Fermato dopo un inseguimento

Fuggito a Santa Margherita ha imboccato l’autostrada uscendo al casello di Nervi, danneggiando la barriera autostradale

I carabinieri della Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure denunciavano per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato un minorenne lombardo.

Il giovane, la scorsa notte, a Rapallo, alla guida di una potente Bmw, non ha ottemperato all’alt imposto dalla pattuglia impegnata in un posto di controllo, dandosi invece alla fuga ad alta velocità in direzione Genova.

È uscito, quindi, al casello di Nervi, danneggiando le barriere autostradali. Dopo avere percorso ad alta velocità le vie cittadine ed essere rientrato in autostrada percorrendo complessivamente circa 70 km, è uscito al casello di Chiavari, dove è stato finalmente fermato sul lungomare con l’ausilio di altre pattuglie.

Il giovane, che è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, aveva sottratto l’auto ad un amico maggiorenne che l’aveva noleggiata.

