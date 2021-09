“Matite ribelli”, fumettiste espongono al Castello di Nervi

Iniziativa dell’Anpi sezione Gino Tasso “Tigre”Quinto, Nervi, Sant’Ilario

Domenica 12 settembre alle ore 18.00 si svolgerà l’inaugurazione di “Matite Ribelli”, collettiva artistica di Nicoletta Santagostino, Carola Perfigli e Alex Di Viesti, fumettiste.

La mostra, nella saletta superiore del Castello di Nervi, passeggiata Anita Garibaldi 22, sarà visitabile fino a domenica 3 ottobre con i seguenti orari di apertura:- mercoledì, giovedì e venerdì: orario 16.00-19.00;- sabato e domenica: orario 10.00-13.00 e 16.00-19.00.

La manifestazione si inserisce nel quadro di una serie di attività che avranno al centro la figura femminile in diverse sue sfaccettature.

Compatibilmente con le condizioni meteorologiche, l’evento di domenica 12 settembre si svolgerà all’aperto e, dopo una breve introduzione e un brindisi benaugurale, si procederà a dare il via ufficiale alla mostra.Sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della pandemia da Covid-19, l’accesso alla saletta espositiva sarà consentito esclusivamente a chi è dotato di green pass, per un numero massimo di visitatori di tre alla volta. Infine, grazie alla disponibilità delle espositrici, verrà dato il via a una lotteria, che avrà in palio come premio finale una delle opere esposte.

L’appuntamento successivo sarà domenica 19 settembre, con la presentazione del libro di Sergio Dalmasso “Una donna chiamata rivoluzione. Vita e opere di Rosa Luxenburg”.

