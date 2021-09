Cadavere mummificato in via dei Pescatori alla Foce

Il corpo è stato ritrovato su un terrapieno. La morte risale a a parecchio tempo fa. Si tratterebbe di un senza fissa dimora.

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato oggi in via dei Pescatori, su un terrapieno. La salma sarebbe praticamente mummificata. I primi accertamenti escluderebbero l’omicidio: l’uomo, un clochard, sarebbe morto per cause naturali. Sul posto i Carabinieri e la Polizia locale.

Saranno i Carabinieri a svolgere le indagini, anche per accertare l’età dell’uomo. Non sarebbe stato una persona giovane.

Ad allertare le forze dell’ordine è stato un altro clochard che ha visto il cadavere.

Sul posto anche il medico legale che, a causa delle condizioni del cadavere, non ha potuto che accertare la morte senza però avanzare ipotesi sulle cause del decesso. Il magistrato disporrà, probabilmente, l’autopsia.

Articolo in aggiornamento

In copertina: foto d’archivio

