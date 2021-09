Non paga al ristorante e dà in escandescenze. Arrestato dai Carabinieri

All’arrivo dei militari dell’Arma, l’uomo, ubriaco, ha reagito spintonandoli

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno tratto in arresto per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un peruviano 40enne, con pregiudizi di polizia. L’uomo, insieme a un’ecuadoriana 25enne, si era recato a cenare presso un ristorante rifiutando poi di pagare il conto. All’arrivo dei militari, visibilmente ubriaco, ha cercato di sottrarsi al controllo identificativo inveendo e spintonando con forza i carabinieri che lo hanno bloccato e arrestato. Entrambi i sudamericani venivano inoltre deferiti per insolvenza fraudolenta in concorso ed ubriachezza molesta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...