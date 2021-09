Valpolcevera, i nuovi giochi della Radura della Memoria perdono già i pezzi

Una delle corde che servono ai più piccoli per arrampicarsi si è staccata. Inutilmente i papà dei bambini presenti hanno cercato di rimetterla al suo posto. L’integrità del parco giochi all’ombra del nuovo punte è durata appena 15 giorni

Poco più di due settimane di vita e i giochi per bambini dell’area dedicata ai più piccini perdono già i pezzi. Succede nella Radura della Memoria, nel parco giochi inaugurato in pompa magna il 12 agosto scorso.

Si è staccata una delle corde destinate all’arrampicata dei bambini. Il danno non sembra affatto frutto di vandalismo (non c’è alcun altro segno): semplicemente è saltato il “fermo” di una corda e questa si è staccata. Le famiglie che portano i loro figli nel parchetto sotto il ponte chiedono che il gioco venga immediatamente ripristinato e che il degrado non cominci da quella corda rotta troppo presto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...