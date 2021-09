Poco dopo le 6 di stamattina i Vigili del fuoco e la Polizia locale sono intervenuti in via dei Costo, a Sestri Ponente a di una copiosa perdita acqua. I Vvf hanno avvisato Iren che ha inviato i suoi tecnici. La Polizia locale ha chiuso la strada altezza di via Capitano del Popolo. Possibili problemi per l’erogazione dell’acqua in zona e disagi per gli utenti.

