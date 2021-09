Nuovi disagi per i passeggeri Gnv: non parte il traghetto Splendid

La nave doveva partire ieri sera per Porto Torres, ma è a tutt’ora (11:40 di mercoledì 1º settembre) a ponte Andrea Doria. Passeggeri trasferiti sulle navi Moby/Tirrenia

Dopo i diversi fermi navi per Gnv avvenuti nelle scorse settimane, nuovi disagi per i passeggeri della compagnia che dovevano partire a bordo del traghetto Splendid ieri sera. La nave, però, non è partita e i passeggeri, con auto al seguito, sono stati smistati sulle navi della compagnia Onorato grazie alle quali sono riusciti a partire alla volta della Sardegna. La Splendid (che durante le prime fasi della pandemia ha funzionato come nave-ospedale) è ancora in banchina a Ponte Andrea Doria.

