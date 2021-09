Decide di scalare il Fratello Minore, salvato da Vvf e Soccorso Alpino

Un adolescente si è arrampicato sul forte e non riusciva più a scendere. È intervenuto anche l’elicottero

Bravata finita bene oggi, per un adolescente che aveva deciso di “scalare” le pareti del forte Fratello Minore al Righi. Arrivato al piano superiore non è più stato in grado di scendere. I Vigili del fuoco sono accorsi sia via terra che via cielo con l’elicottero Drago VF. Raggiunti il ragazzo hanno improvvisato degli ancoraggi nella diroccata struttura e lo hanno calato a terra. Insieme insieme al Soccorso Alpino lo hanno poi accompagnato sulla strada.

