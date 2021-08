Solo per un caso fortuito non ci sono feriti: al momento del distacco nessuno stava passando nei pressi del palazzo

È successo ieri sera in una strada affollata di persone che stavano cenando nei dehors dei locali. Intorno alle 22:30 si è sentito un forte rumore, quello del materiale che si staccava dall’edificio per schiantarsi a terra.

Sul posto i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e la Polizia locale.

