Hockey sotto la Lanterna, joint venture turistica col Comune di Genova

Sabato 28 e domenica 29 agosto, in occasione di Hockey sotto la Lanterna – decima edizione del maggiore torneo internazionale promozionale di hockey su prato, che si svolgerà al campo Arnaldi del Lagaccio e che riguarda le categorie under 8, under 10, under 12 e under 14 – il Comune di Genova ripropone il progetto Joint venture tra Hockey e Comune di Genova, realizzato lo scorso anno insieme all’associazione ASD Genova Hockey 1980

«Anche quest’anno abbiamo voluto offrire il Genova City Pass alle circa 500 persone che soggiornano in città per il torneo – spiega l’assessore al Turismo e Marketing territoriale Laura Gaggero – Un pacchetto di offerte alberghiere, sconti e agevolazioni sulle principali attrazioni cittadine, dedicati ai partecipanti al torneo e agli accompagnatori, che vuole essere un piacevole benvenuto e un invito a fermarsi qualche giorno in più per visitare Genova. Questa iniziativa ha già ottenuto numerosi riscontri, in particolare un gruppo che arriva dalle Marche ha deciso di prolungare la permanenza per meglio godersi la città, usufruendo delle promozioni».

Nel dettaglio, esibendo un badge di riconoscimento, gli ospiti potranno fruire di un prezzo speciale per la visita all’Acquario, per la ruota panoramica del Porto antico e per il giro turistico sul City Sightseeing. Tariffe agevolate anche per il trenino Pippo e per il treecycle, tour con risciò, nonché per la visita alla Lanterna di Genova.

Inoltre, durante il torneo la macchinina elettrica IAT itinerante stazionerà allo stadio del Lagaccio per fornire informazioni turistiche e materiale promozionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...