Condotta danneggiata allo Scassi, corso Magellano e zone limitrofe senza gas

Non si sa ancora quando potrà riprendere l’erogazione. Per i cittadini della zona un pesante disagio a cui i tecnici Ireti stanno cercando di mettere rimedio nel più breve tempo possibile

Oggi si è verificata una dispersione di gas generata dal danneggiamento di un tubo di media pressione, causato da terzi all’interno dell’area ospedaliera, a ridosso della pubblica via. La dispersione è già stata individuata e i tecnici sono attualmente al lavoro per eliminare la dispersione. Sul posto anche la Polizia locale di Sampierdarena per la viabilità (senso unico alternato nel tratto di corso Magellato che costeggia l’ospedale) e i Vigili del fuoco e i Vigili del fuoco.

In copertina: foto d’archivio

