Anche il Washington Post “certifica”: la mostra sul Barocco genovese fermata dal Covid

«Quando la National Gallery of Art ha rinviato la sua storica mostra sull’arte barocca italiana lo scorso anno, è stato un segnale precoce e scioccante dell’entità della prossima pandemia globale» scrive il prestigioso quotidiano della capitale statunitense. «È devastante – dichiara il direttore della galleria, Kaywin Feldman -. Il mio cuore si spezza per tutti i curatori, gli studiosi, i leader delle mostre e tutti coloro che hanno lavorato così duramente per questa mostra»

«Ora, 17 mesi dopo, mentre la variante delta imperversa in tutto il mondo, il museo è stato costretto a cancellare “Un superbo Barocco: l’arte a Genova, 1600-1750” a sole cinque settimane dalla sua seconda apertura prevista – prosegue il Washington Post -. Annunciando la decisione giovedì, i funzionari del museo hanno indicato (come motivazioni n. d. r.) le restrizioni ai viaggi internazionali, la sicurezza del personale che installerà la mostra e il rischio che la pandemia possa peggiorare durante i tre mesi della mostra, impedendole di trasferirsi a Roma, dove è prevista l’apertura in primavera alle Scuderie del Quirinale». Questo il link del Washington Post.

Sembra, dunque, fuori strada Cristina Lodi, consigliera comunale Pd, che oggi ha annunciato un’interpellanza sul tema e ha fatto inviare dalla segreteria del gruppo a Palazzo Tursi un comunicato in cui adombra dubbi di mancata collaborazione economica del Comune di Genova. E questo nonostante sul sito della National Gallery ci fosse già scritto chiaro e tondo che il problema è rappresentato dalla nuova ondata di pandemia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...