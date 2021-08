Scuffia catamarano, Vvf soccorrono marinai d’acqua dolce

Una manovra sbagliata ha portato il natante a rovesciarsi. Illesi i due occupanti che, una volta raddrizzata la barca, hanno continuato la navigazione

Questo pomeriggio un equipaggio dei Vigili del Fuoco con la moto ad acqua è intervenuto nelle acque antistanti a Bocca di Magra per soccorrere un natante in difficoltà. Sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco in servizio al presidio acquatico voluto dal Comune di Lerici, si sono diretti velocemente in aiuto ad un catamarano che a causa di una manovra errata aveva scuffiato.

Fortunatamente gli occupanti del natante non hanno riportato conseguenze ed una volta raddrizzata la barca, hanno ripreso la navigazione

