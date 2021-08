In A12 coda di 1 km tra Genova est e Genova Nervi per veicolo in avaria

Al momento i rallentamenti sulla viabilità urbana per l’accesso allo scalo non influiscono sul traffico autostradale (non ci sono code all’uscita di Genova Ovest), ma la sopraelevata viene rallentata all’uscita a Sampierdarena da quelli che cercano di uscire per accedere al porto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...