Villa Durazzo Pallavicini, visita all’alba di Ferragosto

15 agosto: il parco storico di Villa Durazzo Pallavicini apre i suoi cancelli alle 04:30 del mattino per dare la prossimità ai visitatori di godere del sorgere del sole nei punti più panoramici e suggestivi del Parco dopo una passeggiata al buio

Come ogni anno a Villa Durazzo Pallavicini quello di Ferragosto è un giorno speciale.

La Direzione di Villa Durazzo Pallavicini, Parco storico di Genova Pegli, organizza l’Alba di Ferragosto, una passeggiata tra buio e luce per ammirare il sole che sorge sulla città dall’alto della collina su cui si sviluppa il percorso e illumina i monumenti e la vegetazione del giardino.

Ciò che rende unico questo particolare evento, è l’atmosfera incantata che la luce rosa dell’alba infonde nel Parco, colorando il silenzio della mattina estiva.

Il 15 agosto è l’unico giorno dell’anno in cui è possibile sperimentare questo sogno romantico in cui storia, arte e paesaggio si uniscono creando, in chi può goderne, l’impressione di vivere un’esperienza magica, fuori dal tempo.

Questa passeggiata inizia nel buio, alle 04:30, per concludersi nella luce calda e fioca delle prime ore de mattino.

Essa illumina i monumenti in modo diverso e con diversa forza, creando giochi di luce inattesi.

Un luogo speciale dove vedere l’alba è la torre del Castello che si trova nel punto più alto del Parco, a 134m sul livello del mare. Qui sono presenti otto finestre, di colore verde, blu, viola, giallo, arancione e rosso. La particolarità che le caratterizza è quella di essere poste in corrispondenza dei quattro punti cardinali e di illuminare quindi la torre di una luce diversa in base all’ora del giorno. Il colore dedicato all’alba è il lilla, che conferisce alla stanza un’aura magica.

L’alba può essere osservata nei diversi luoghi panoramici e suggestivi che il Parco offre ai suoi visitatori.

Un buon consiglio è quello di sostare nelle capanne recentemente restaurate dislocate in diversi punti del Parco, che, immerse nel verde, offrono ristoro durante il percorso e permettono a chi decide di fermarsi, di tornare indietro nel tempo, quando uomo e natura ancora convivevano in fratellanza.

La vista dell’alba non è la sola attrattiva perché, a completamento del percorso, sono azionati gli scherzi d’acqua ottocenteschi che allietavano gli ospiti del Marchese Pallavicini: si tratta di una serie di divertenti spruzzi e zampilli che sono attivati di nascosto sorprendendo gli ignari visitatori.

L’evento si chiude alle 07:30 con la colazione offerta dalla Direzione nel Bistrot all’aperto del Parco. Il costo dell’evento è di €20 a persona.

Per prenotare è necessario versare un acconto di €10 in biglietteria oppure on-line al link

https://www.villadurazzopallavicini.it/prodotto/prenota-la-tua-visita-guidata/ (selezionare “eventi speciali” nel menù a tendina).

