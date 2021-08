Alla manifestazione “no green pass” col cutter: denuncia e foglio di via per 3 anni

La donna, un’italiana di 46 anni arrivata nella nostra città dove si è messa a capo della manifestazione, è stata tra i capopopolo che hanno incitato la folla a uscire da De Ferrari e a bloccare via XX Settembre prima e via Cadorna e viale Brigate Bisagno dopo

Proprio quando incitava la folla è stata fermata dalla Polizia presente sul posto. Nonostante i poliziotti le avessero detto che, non essendo stato comunicato, il corteo non poteva aver luogo, la donna ha continuato a spingere i partecipanti a non rispettare le norme procedendo a dar luogo al corteo che per la terza volta ha bloccato il traffico e i servizi di trasporto pubblico.

La perquisizione ha portato i poliziotti a scoprire che aveva con sé un cutter di 9 centimetri. Per questo è stata denunciata per porto di oggetti atti a offendere, e il voglio di via. Non potrà mettere piede a Genova per 3 anni.

In copertina: foto di repertorio

