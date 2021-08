Sorpresi a guidare senza patente, denunciati dai Carabinieri anche per resistenza

La notte scorsa un equipaggio del Nucleo Radiomobile, a conclusione di una serie di accertamenti, ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiali, guida senza patente e incauto affidamento di un veicolo, due 25enni

I militari, nel corso di un normale servizio di pattuglia, transitando in Largo Gozzano, avevano incrociato un’autovettura i cui due occupanti si erano scambiati di posto, alternandosi alla guida.



Insospettiti, gli operanti fermato il veicolo, identificavano i due a bordo, un pregiudicato genovese di origine straniera ed una donna anche lei di origini stranieri ma naturalizzata italiana, risultati entrambi privi di patente perché mai conseguita.

Durante il controllo, il giovane, appreso che contestualmente alle contestazioni di natura penale gli sarebbero state mosse anche quelle di carattere amministrativo per la mancanza di copertura assicurativa dell’auto e per il rifiuto di assumerne la custodia, minacciava e oltraggiava i Carabinieri spalleggiato dalla ragazza.

