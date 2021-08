Revocato il divieto di balneazione a Murcarolo

Il divieto temporaneo era stato istituito lo scorso 4 agosto. Il campione suppletivo eseguito da Arpal ha dato esito favorevole al ritorno alla balneazione

Il vicesindaco e assessore alla Salute dei cittadini Massimo Nicolò – su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora -, sulla base dei campionamenti effettuati da Arpal, ha firmato oggi l’ordinanza con cui si dispone la revoca del divieto temporaneo di balneazione nel seguente tratto di litorale:

· Spiaggia di via Murcarolo, dal lato Ovest del civico 5 di via Murcarolo al lato Ovest del civico 17 di via Murcarolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...