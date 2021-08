Sversamento di sostanza schiumosa in via Nostra Signora della Guardia

Per quanto riguarda lo sversamento di questa notte nel rio Rostan, in via Ronchi, alle ore 17,20 sono terminate le operazioni di bonifica da parte di autospurgo di Amiu Bonifiche

È intervenuta anche oggi la Polizia locale del territorio (L’Unità territoriale Ponente) e la pattuglia del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza urbana. Si indaga sull’origine dello sversamento.

Oggi pomeriggio, alle 15:40, invece, all’altezza del civico 43 rosso, si è verificato uno sversamento di sostanza schiumosa che è andato ad interessare l’alveo del rio Molinassi

La schiuma proveniva da un foro nel muro di contenimento sovrastante. Sul posto Vigili del fuoco e personale della Polizia locale dell’Unità territoriale Valpolcevera e, anche in questo caso, del nucleo Ambiente del reparto Sicurezza urbana. Sul posto è arrivato il responsabile della ditta di via Albisola dalla quale era uscita, tramite le tombinature poste all’interno, la schiuma in precedenza contenuta all’interno di bidoni, usata per operazioni legate all’antincendio.

È stata chiamata una ditta specializzata per la bonifica.

