Famiglia guarita dal Covid e con prima dose di vaccino non riesce a ottenere il green pass

Ci ha scritto la signora Monica raccontando la sua storia. Nessuno in famiglia, pur avendo rispettato tutte le procedure, riesce a ottenere la certificazione e potrà accedere, dunque, a tutti i luoghi e ai servizi per cui è obbligatorio come le persone che non vogliono vaccinarsi

Monica Bellin racconta di aver avuto il Covid, come il resto della sua famiglia, a febbraio e, come prescrivono le norme, entro sei mesi le è stata somministrata un’unica dose di vaccino come da circolare ministeriale nº 8284 del 3 marzo scorso. Il sistema, però, non le consente di ottenere il green pass, quello che vale 270 giorni. «Ho fatto centinaia di telefonate ai numeri dedicati e decine di mail senza nessuna risposta Vi sembra giusto che un cittadino possa subire limitazioni o restrizioni pur avendo seguito il protocollo ed essendosi regolarmente vaccinato? Come me tutto il resto della famiglia».

Così la famiglia di Monica non potrà partecipare alle feste per cerimonie religiose e civili, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”. Nemmeno potrà accedere a qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi di cultura, piscine, palestre, centri benessere, fiere, sagre, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò, concorsi pubblici.

Molte persone non hanno ottenuto il codice per ottenere il green pass e nessuno risponde ai messaggi inviati alla email nazionale a cui si deve scrivere per ottenerlo. Casi come quelli della famiglia della signora Bellin o di persone vaccinate che non ottengono il codice per il certificato rischiano di essere moltissimi. Tutte persone che non potranno accedere a luoghi, eventi e servizi esattamente come chi non vuole vaccinarsi.

