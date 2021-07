Per un giorno i bambini dirigono il Museo G. Doria, trasformato in set per Netflix

28 Luglio 2021

28 Luglio 2021 comune Per un’intera giornata, i bambini hanno diretto e gestito il Museo di Storia Naturale G. Doria, trasformato nel set di un video promozionale della nuova serie animata Netflix “Ridley Jones” «È un onore che tra tutti i musei di storia naturale d’Italia Netflix abbia scelto il nostro – ha commentato l’assessore alla cultura Barbara Grosso – I bambini sono il nostro futuro, spesso il museo di storia naturale è il loro primo approccio ai musei e alla cultura». I visitatori si sono quindi trovati davanti alla versione mini di direttore, addetta ai biglietti, guide e personale di sorveglianza: Luca, Gioele, Viola, Mattia, Gabriele, Bianca, Oscar, Ariel, Giselle, Ilenia, Sabrina e Samuel hanno preso in mano il museo e l’hanno diretto senza esitazioni né dubbi, coordinati da Lino Banfi, il nonno di tutti e testimonial di eccezione. Proprio come la piccola Ridley Jones, tra gag divertenti e cultura, i bambini hanno ricordato a tutti che si può, e si deve, sognare in grande. Condividi: E-mail

