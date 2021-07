Ultimi tre spettacoli del Festival Teatro dell’Acquedotto

Giulietta e Romeo in parodia, uno spettacolo sulla ludopatia e le avventure e imprese di Giovanni Gerbi, pioniere del ciclismo professionale

Il Festival Teatro dell’Acquedotto arriva al rush finale, con l’ultima settimana di spettacoli di questa decima edizione: tre appuntamenti dedicati al teatro a 360 gradi, tra commedie, monografie e teatro sociale

Si inizia mercoledì 28 con il recupero della data di “Giulietta e Romeo in parodia”, che sarà in scena in piazza Boero a Molassana alle 21.30: una produzione del Teatro dell’Ortica per la regia di Mirco Bonomi e con Stefania Spatari, Riccardi Selvaggi e Luca Puglisi, la celeberrima opera di Shakespeare, racconta di un amore impossibile, di due giovani che non si possono amare pur amandosi, perché le famiglie non vogliono. Qui la rivedremo in una versione comica e parodistica, con giochi di teatro nel teatro, digressioni nel cabaret e nella comicità figlia della commedia dell’Arte.

Giovedì 29 luglio, presso il parcheggio Coop di piazzale Bligny, sempre alle 21.30 con ingresso gratuito, andrà in scena “C’è gioco e gioco”, lo spettacolo sulla ludopatia con Giancarlo Mariottini e Ilaria Piaggesi per la regia di Mirco Bonomi: i due attori, che sono anche operatori pedagogico teatrali, raccontano il gioco nella sua accezione positiva e in quella patologica, a partire dell’infanzia. In una serie di quadri in rapida successione i due protagonisti mettono di fronte al pubblico di come il gioco possa divenire malattia.

Venerdì 30 luglio si torna sul palco di piazza Boero, sempre alle 21,30, per l’ultimo spettacolo della kermesse. La compagnia Coltelleria Einstein porta in scena “Diavolo Rosso”, di e con Giorgio Boccassi: avventure, imprese e mitiche astuzie di Giovanni Gerbi, il grande campione, pioniere del ciclismo professionale nel racconto del nipote attore. [Foto in copertina]

Per tutti gli appuntamenti, nel rispetto delle normative anti covid, è necessario prenotarsi al 3534289366, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17,30.

