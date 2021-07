Tenta di svaligiare appartamento a Oregina, 43enne denunciata dai CC

I Carabinieri ora stanno cercando il complice. I due hanno tentato di entrare nella casa quando il proprietario era all’interno

Ieri mattina un equipaggio del Nucleo Radiomobile, al termine di indagini a seguito del tentato furto in un’abitazione ubicata in salita della Capra, ha denunciato in stato di libertà una 43 enne genovese, già nota alle Forze dell’Ordine, e attualmente sottoposta alla misura di prevenzione dell’avviso orale.

La 43enne, con un complice in corso d’identificazione, dopo aver forzato la porta d’ingresso di un appartamento veniva scoperta dal proprietario che si trovava in casa e che avvisava immediatamente i carabinieri consentendo ai militari di rintracciare la responsabile che a seguito di perquisizione veniva trovata in possesso di un grosso cutter e di grimaldelli. La donna è stata denunciata per “tentato furto in abitazione in concorso e porto ingiustificato od oggetti atti ad offendere”

