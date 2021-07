Campionato italiano di danza sportiva paralimpica, la Liguria fa il pieno di medaglie: 10 ori e 4 argenti

Grande emozione per tutti gli atleti che sono saliti sul podio e grande soddisfazione per il presidente regionale della Federazione italiana danza sportiva Michelangelo Buonarrivo che ha avviato in Liguria il settore Paralimpico nel 2007 e che a distanza di 14 anni vede i Paralimpici Liguri ai vertici nazionali

Liguria protagonista nel Campionato Italiano del Settore Paralimpico della Federazione Italiana Danza Sportiva che si è svolto a Rimini. Le cinque società Liguri, provenienti da La Spezia, Genova e Savona hanno conquistato 10 medaglie d’oro e 4 d’argento.

Medaglie d’oro per Francesca Auxilia e Matteo Negro (Semplicemente Danza) nel combi danze latine categoria disabilità visiva. Primo posto anche per i savonesi Danilo Guastavino e Giusi Marino (Latin Studio) sempre nel combi danze latine disabilità dell’udito. I genovesi Chiara Alberti e Simone Malatino (Amo Bailar) hanno conquistato il primo posto nella categoria combi danze standard in carrozzina Class 1. Oro anche per Massimo Ghigliano e Giulia Dotto (Semplicemente Danza) nel combi danze standard disabilità intelletto relazionali. Primo posto anche per Cinzia Mongini e Andrea Barberis (World Dance Liguria) nel combi danze standard categoria disabilità visiva. Successo anche per Gaia Patorniti e Viola Giura (Semplicemente Danza) nel Combi under 15 Freestyle danze in carrozzina elettronica. Medaglia d’oro anche per Enrico Gazzola e Corinna Parodi Brondo nel combi freestyle danza in carrozzina Class 2.

Vittorie liguri anche nelle gare a squadre con i successi di Karaoke (Semplicemente Danza) nel gruppo Open disabilità intellettivo relazionali e di Valzer dei Fiori (Semplicemente Danza) nel gruppo Para Under 15 della danza in carrozzina elettronica e per gli spezzini di Alice in Wonderland (Arcimboldo Caribbean Dance) nel gruppo Para open show dance.

Secondo posto per la savonese Chiara Bruzzese (Semplicemente Danza) nel singolo femminile danza in carrozzina freestyle Class 1. Per lei medaglia d’argento anche in coppia con Anthony Lucas Oggero Alves nel combi Fresstyle Class 1. Secondo posto e titolo di vicecampioni italiani anche per Lara Patorniti e Noemi Sole (Semplicemente Danza) nel combi Under 15 freestyle danza in carrozzina elettronica. Infine medaglia d’argento per Samuele Parodi e Ginevra Accorto (Semplicemente Danza) nel combi danza in carrozzina nella disciplina show dance.

Già protagonisti alla World Para Dance Cup di Genova che si è tenuta a inizio giugno Enrico Gazzola in coppia con Corinna Parodi Brondo (World Dance Liguria) ha centrato la vittoria finale nel freestyle combi class 2. “E’ una grandissima emozione – ha commentato Gazzola dopo il successo finale -. Nel 2016 avevo vinto il titolo in coppia con Lorella Brondo, oggi la vittoria con la figlia Corinna nella stessa specialità. Ci siamo divertiti in pista” conclude.

Delle sei disabilità in competizione solo la Wheelchair Dance ha sbocco a livello internazionale e proprio in questa specialità saranno tre gli atleti liguri convocati per il mondiale in programma a Ulsan (Korea) per Novembre 2021.

Mi piace: Mi piace Caricamento...