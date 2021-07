Sostegno psicologico gratuito per i cittadini liguri dall’Ordine degli psicologi

L’iniziativa è frutto del protocollo di intesa siglato tra Regione Liguria, Ordine e associazioni dei consumatori e degli utenti nell’ambito del progetto “Benessere psicologico e oltre”

L’Ordine degli Psicologi della Liguria ha siglato un protocollo d’intesa con la Regione Liguria e le associazioni dei consumatori e degli utenti per offrire sostegno psicologico gratuito ai cittadini e alle cittadine attraverso il progetto “Benessere psicologico e oltre”.

Il progetto – per il quale sono stati arruolati dall’Ordine dieci psicologi: quattro per la provincia di Genova e due ciascuno per le province di Imperia, La Spezia e Savona – verrà monitorato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione (Disfor) dell’Università di Genova ed è stato realizzato con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Riparto 2020.

Gli interessati possono rivolgersi al numero verde 800 180 431, scrivere una mail a psicologi@consumatoriliguria.it oppure recarsi agli sportelli allestiti dalle associazioni dei consumatori e reperibili sul sito www.consumatoriliguria.it,

Gli interventi di supporto psicologico, individuali o di gruppo, prevedono un’analisi della domanda e una prima consulenza psicologica, volte alla valutazione del bisogno emerso e all’orientamento della persona rispetto ai possibili percorsi psicologici-psicoterapeutici atti ad intervenire sul disagio manifestato.

