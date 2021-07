Vaccini, ecco come anticipare la seconda dose (e andare in ferie tranquilli)

Il presidente della Regione Giovanni Toti ha pubblicato sulla sua bacheca social le regole per ottenere la seconda dose programmata oltre 21 giorni dopo la prima. Eccole

Per garantire una maggiore copertura dal virus e dalle sue varianti a chi sta ancora aspettando di vaccinarsi e a chi deve fare la seconda dose, abbiamo deciso di organizzare tre nuove open night in tutta la Liguria mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 luglio dalle ore 19 alle ore 22 (in Asl2 savonese dalle ore 20 alle ore 23). Durante le tre serate sarà possibile fare senza prenotazione la prima dose del vaccino Pfizer o anticipare la seconda dose

🔹Pfizer: se la prima è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni)

🔹Moderna: se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni)

🔹Vaccinazione eterologa: le persone con meno di 60 anni che hanno fatto AstraZeneca possono anticipare la loro seconda dose di Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane)

