Bimba di 4 anni rischia di annegare. Salvata e portata al Gaslini in gravi condizioni

La piccola è caduta dagli scogli. Soccorsa dal 118 e dalla Guardia Costiera. Salvata dal bagnino. È stata trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico

È successo a Riva Ligure, in provincia di Imperia. La bimba è stata salvata dal bagnino di una spiaggia limitrofa alla scogliera la cui attenzione è stata richiamata da un gruppo di ragazzi. La bimba non si muoveva e il personale del 118 le ha messo sul volto la maschera a ossigeno. È stata rianimata sul posto, poi trasportata a bordo dell’elicottero in codice rosso, il più grave.

Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

