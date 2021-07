Strappa la collanina a un turista milanese in un locale, denunciato dai Carabinieri

La refurtiva è stata resa al legittimo proprietario, un diciannovenne

Nella mattinata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Santa Margherita Ligure, hanno denunciato in stato di libertà per furto con strappo, un ragazzo originario del Marocco e residente a Genova di anni 21, nullafacente con precedenti di Polizia. Lo stesso nel corso della nottata, all’interno del locale “Covo di Nord-Est” approfittando della confusione, asportava una collanina in oro strappandola a un ragazzo milanese di anni 19. La vittima riconosceva l’autore e lo indicava ai Carabinieri intervenuti che recuperavano la refurtiva che restituivano al giovane meneghino.

