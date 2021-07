Viabilità autostradale, ancora code fino a 8 chilometri

Tempo di lettura stimato: 1 minuto

La situazione non è migliorata rispetto a stamattina. Oltre i 6 km sulla A26, la coda peggiore è sulla A10

A7: coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori; coda di 2 km tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone per lavori; coda di 1 km tra Vignole Borbera e Isola del Cantone per lavori; coda di 1 km tra Busalla e Ronco Scrivia per lavori.

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 1 km tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 1 km tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori per lavori; coda di 8 km tra Varazze e Bivio A10/Inizio Complanare Savona per lavori; coda di 2 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per lavori.

A12: coda di 1 km tra Rapallo e Chiavari per lavori; coda di 4 km tra Genova Nervi e Recco per lavori; coda di 1 km tra Recco e Genova Nervi per lavori.

A26: coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; coda di 6 km tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.