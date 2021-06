I lavori di questa settimana e le modifiche del traffico in città

Begato: lavori di demolizione della Diga bianca al termine. Entro fine mese via alla demolizione della Diga rossa. Ecco come cambia la viabilità

Nell’ambito del progetto Equinix2 Africa Cable (di cui Genova diventerà sede con un hub digitale di collegamento tra Africa, Europa e Medio Oriente), lavori di scavo per l’interramento di cavidotti nei municipi Bassa Val Bisagno, Medio Levante e Levante.

Fino al 30 giugno, dalle 8 alle 18, in via Tabarca, tra via Zoagli e via del Tritone, divieto di transito e doppio senso di circolazione nei tratti non interessati alle lavorazioni regolato a senso unico alternato da movieri o da agenti di Polizia Locale. Doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Tabarca e via dei Mille. Divieto di fermata nei tratti interessati alle lavorazioni. Sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Da lunedì 28 giugno al 23 luglio, nella fascia oraria tra le 8 e le 18, in via San Martino, nel tratto compreso tra i civici 39 e 1, sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Dal 28 giugno e il 16 luglio (nella fascia oraria 8-18), in corso De Stefanis, nel tratto compreso tra via Tortosa e via Cervignano, sono introdotti il divieto di fermata (con rimozione forzata) nei tratti interessati dalle lavorazioni e il limite di velocità a 30 chilometri all’ora. Le lavorazioni di scavo in corso De Stefanis non sono previste nei giorni di mercoledì e sabato per lo svolgimento del mercato settimanale. La circolazione è regolata da movieri o agenti della Polizia Locale. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 5 luglio, a eccezione dei giorni di mercato settimanale, nel tratto compreso tra il civico 86 di corso Sardegna e il civico 4 di corso De Stefanis, sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. I limiti sono introdotti anche in via Monticelli all’intersezione con corso De Stefanis. Nelle aree di intersezione, la circolazione è regolata da movieri o dagli agenti della Polizia Locale. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

In via Bobbio, dal 28 giugno al 7 luglio, nella fascia oraria tra le 9.30 e le 18.30, nel tratto compreso tra via Montaldo e passo Ferdinando Spano, sono introdotti il divieto di fermata (con rimozione forzata) nei tratti interessati dalle lavorazioni e il limite di velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 9 luglio, in via Albaro, tra le 9 e le 17.30, nel tratto compreso tra i civici 2 e 37A, sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. La circolazione è a senso unico alternato, regolato da movieri. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 10 luglio, nella fascia oraria tra le 8 e le 18, in via Tomaso Ivrea, nel tratto compreso tra largo Archimede e corso Torino, sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata (con eventuale rimozione forzata). La circolazione è regolata da movieri o dagli agenti della Polizia Locale. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 4 luglio (nella fascia oraria tra le 20 alle 6) in piazza Carloforte sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 2 luglio, tra le 9 e le 18.30, in via Piacenza, nel tratto compreso tra piazzale Resasco e l’intersezione con ponte Monteverde, sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del torrente Bisagno, fino alla seconda settimana di luglio, nel tratto di viale Brigata Bisagno tra i civici 7 e 19, per la realizzazione del nuovo marciapiede sul lato Ponente è istituito il divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni. Nessuna deviazione ai veicoli.

Fino al 30 giugno, nell’intersezione con piazza delle Americhe, saranno ridotte le occupazioni stradali per la conclusione delle fasi esecutive e il ripristino della viabilità, alla presenza di personale della direzione Mobilità. Il regolamento del traffico è eseguito dalla Polizia Locale. È confermato il limite di velocità a 30 chilometri all’ora.

Nessuna modifica ai percorsi pedonali e dei mezzi pubblici.

Nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza del rio Cantarena, dalle 7 del 30 giugno alle 20 del 4 luglio, per effettuare alcuni sondaggi in via Menotti, sono istituiti il divieto di fermata sul lato mare e il limite massimo di 30 chilometri orari di velocità. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici. In via Cerruti, fino al 28 giugno, tra le 8 e le 19, sono istituiti il divieto di sosta e il limite massimo di 30 chilometri orari di velocità, tra i civici 14 e 20.

Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 30 settembre, nell’ambito del progetto Waterfront di Levante, in via dei Pescatori e nel tratto terminale della terminale della sopraelevata Aldo Moro (planimetria allegata), è attivato un restringimento delle corsie di marcia, con limite di velocità a 30 chilometri all’ora, per consentire lo scavo per lo spostamento delle utenze.

A San Martino, in largo Benzi, fino al 1° settembre, per lavori sui marciapiedi di via Pastore e viale Benedetto XV, è modificato il percorso pedonale per l’ospedale con la realizzazione di passerelle a sbalzo. Inoltre, dal 1 al 10 luglio, divieto di fermata e velocità massima a 30 chilometri all’ora per la prosecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo park interrato. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 30 novembre, è prorogato il senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Militare di Borzoli.

Fino al 31 dicembre, nell’ambito dell’adeguamento idraulico del torrente Chiaravagna a Sestri Ponente, tra via Sestri e via Giotto, sono modificati la sosta veicolare, i percorsi pedonali e la disciplina viaria nel tratto tra via Hermada e il torrente. Limitazione della velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna deviazione dei veicoli pubblici.

In via Branega, dal 28 giugno, nelle fasce orarie 8-12 e 13.30-18,all’altezza di via Taggia è vietata la circolazione per lavori di manutenzione straordinaria di versanti di frana. Nessuna deviazione dei veicoli pubblici.

In via Cornigliano, dalle 20 del 30 giugno e per i 30 giorni successivi, è chiuso al traffico veicolare il tratto compreso tra via d’Acri e via Pellizzari per interventi sui sottoservizi e la realizzazione di un tratto di nuova pavimentazione. I pedoni avranno un dedicato percorso adiacente l’area di occupazione. Tutti i veicoli saranno deviati su via D’acri/Bellini per la direzione ponente e su via Brighenti/d’Acri per la direzione levante. Le intersezioni con via Cornigliano saranno regolate con nuovi impianti semaforici temporanei.

Nell’ambito del rifacimento del nodo di San Benigno, dalle 21 del 28 giugno fino al 28 ottobre, in via di Francia, è previsto il restringimento a due corsie nel tratto di via di Francia in corrispondenza dello sbocco della sopraelevata. Sono introdotti il limite di velocità a 30 chilometri all’ora e divieto di fermata. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Dal 28 al 30 giugno, dalle 20 alle 5, via 30 Giugno interdetta al traffico per il rifacimento del manto stradale.

Dal 28 giugno al 30 luglio, lavori di scavo per la rimozione di cavi da parte di Terna tra Lungobisagno Istria, all’altezza di ponte Campanella, e piazzale Marassi, fino all’intersezione con via del Mirto, sono istituiti il divieto di fermata (con eventuali rimozioni forzate) e il limite di velocità a 30 chilometri all’ora. Nessuna modifica ai percorsi dei mezzi pubblici.

Fino al 30 giugno, per i lavori di manutenzione del viadotto stradale tra via Tosonotti e via delle Fabbriche a Voltri l’incrocio è regolato da movieri.

Nell’ambito dei lavori di rigenerazione del quartiere di Begato, spostata verso monte la cantierizzazione dei lavori di via Maritano per cui via Cechov sarà raggiungibile da via C. Reta e Maritano.

La demolizione della Diga Bianca è al termine, mentre l’avvio la demolizione della Diga Rossa è previsto per fine mese, fino a settembre.

La chiusura di via Maritano è spostata all’altezza dei civici 92-95. Gli abitanti di via Checov possono accedere da via Teglia. La chiusura di via Maritano, all’altezza della casetta ambientale, è stata anticipata per svolgere le operazioni di demolizione con minore impatto possibile sulla mobilità locale, in concomitanza con la chiusura delle scuole. Nelle vie Maritano, Cechov e Rinaldo permangono le attuali limitazioni: il limite massimo di velocità di 30 chilometri all’ora e il divieto di fermata nei tratti interessati dalle lavorazioni. Nei tratti stradali più critici la viabilità è gestita da semafori.

L’attivazione della nuova fase di lavorazione verrà svolta con l’ausilio di personale della Direzione mobilità e della Polizia Locale. La linea 270 Amt è stata riorganizzata.

Tutti i lavori, Municipio per Municipio, e le ulteriori variazioni alle linee Amt al link: https://bit.ly/3xSzLjj