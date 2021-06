Premio Mirabilia Top of the Pid, Turismo e pmi, dalle innovazioni tecnologiche un’occasione di ripartenza

Si chiama Mirabilia Top of the PID ed è l’iniziativa che consentirà di premiare le imprese che, in questo lunghissimo anno di pandemia da Covid-19, hanno sviluppato soluzioni innovative per il turismo. Un settore quest’ultimo che adesso vuole trovare più di un’occasione per la ripartenza. Due liguri tra le finaliste

Con il premio Mirabilia Top of the PID, in programma il 21 giugno sul canale YouTube di @mirabilianetwork, protagoniste le imprese che in questo anno di pandemia, grazie ai PID delle Camere hanno sviluppato progetti di trasformazione digitale

La premiazione si svolgerà lunedì 21 giugno alle ore 10,30, rigorosamente a distanza e nel rispetto delle normative anti Covid, con una diretta streaming che potrà essere seguita on line grazie al collegamento web al canale YouTube di @mirabilianetwork, al link: https://www.youtube.com/channel/UCWlSe9VSntxsx4D3gFTQ1Lg.

Tra le 11 finaliste anche due imprese liguri: la TNN Srls per la Camera di Genova e la Ligusto Snc la Camera delle Riviere di Liguria.

IL PROGETTO. Il premio si inserisce all’interno di #pid4mirabilia, il progetto di collaborazione tra l’Associazione Mirabilia Network – che mette assieme 17 Camere di Commercio che hanno sul proprio territorio almeno un sito UNESCO – e i Pid (Punto impresa digitale), primo presidio di informazione e orientamento territoriale per le Pmi sul fronte della trasformazione digitale.

Sull’intero territorio nazionale sono state coinvolte le Camere di Commercio di Bari, Basilicata, Benevento, Caserta, Chieti-Pescara, Genova, Messina, Molise, Pavia, Riviere di Liguria, Sassari, Sud Est Sicilia , Treviso-Belluno, Pordenone – Udine, Umbria, Verona e Venezia Giulia

LA RETE. In quest’ultimo anno, sono stati proprio i Pid di queste Cciaa a funzionare da punti di riferimento, quasi un pronto soccorso per le imprese che, a causa del Covid, hanno vissuto un duro periodo di lockdown che ha messo a dura prova la loro stessa esistenza.

Grazie alla collaborazione con Mirabilia Network è stato possibile mettere in rete e valorizzare i territori attraverso un’offerta turistica integrata, promuovere l’uso delle nuove tecnologie per valorizzare le tradizioni ed il territorio dei siti associati, arricchire il ventaglio delle esperienze culturali e integrare tradizione e innovazione.

E’ stato possibile realizzare e divulgare webinar per aiutare le Pmi, in particolare quelle del turismo, a ripartire dopo il fermo della pandemia. A dimostrazione che le tecnologie 4.0 possono fare molto per le imprese e il comparto del turismo in particolare.

E il premio Mirabilia Top of the PID rappresenta proprio la sintesi di questo lungo lavoro.

LE FINALISTE. Delle 42 aziende che hanno presentato domanda di partecipazione al premio, alla fase finale ne sono arrivate 11. Un vero e proprio “dream team” quello formato dai finalisti che rappresentano appunto il Top of the PID Mirabilia 2020.

A contendersi i tre gradini del podio saranno l’Azienda Agricola Goretti con il progetto Smart Tasting per PID Umbria, quindi Bidata Srl con Travelly per PID Caserta, CiaoBooking Srl con CiaoBooking per PID Verona, CulturalCloud Scarl con Smart Culture per PID Chieti-Pescara, Intelligentia Srl con Apriti Sèsamo per PID Benevento, Ligusto Snc con Battista per PID Riviere di Liguria. E ancora, Nextome Srl con Nextome per PID Bari, Saguaro di Angelo Bencivenga con Ofello per PID Basilicata, Solution Plus Srl con Kross Booking per PID Bari, The Thinking Clouds con Glooci per PID Benevento e, infine, TNN Srls con Spiaggiati per PID Genova.

I PREMI. Ai primi tre, scelti da una giuria composta dagli esperti della Camera di Commercio di Genova – che ha ideato e coordinato il progetto #pid4Mirabilia – e Dintec – società delle Camere di Commercio per l’innovazione tecnologica -, andranno: un premio di 3mila euro (primo classificato) quindi due soggiorni di una settimana e un weekend (secondo e terzo classificato) da trascorrere nei territori di Mirabilia.

LA GIORNATA E I LAVORI. Ad aprire i lavori della premiazione saranno il presidente della Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio, il presidente della Camera di Commercio di Caserta, Tommaso De Simone, quindi il presidente dell’Associazione Mirabilia, Angelo Tortorelli.

Sarà la digital coordinator del Pid Genova, Anna Galleano, a introdurre le 11 aziende finalisti del Top of the PID Mirabilia 2020.

Sarà, invece, compito di Antonio Romeo, direttore di Dintec, proclamare le tre imprese vincitrici e quelle che riceveranno la menzione speciale.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Genova con Mirabilia Network e gli uffici PID delle Camere di commercio delle imprese finaliste.