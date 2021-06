I carabinieri di Maddalena pizzicano ladri di biciclette

La bici elettrica era di proprietà di un 75enne genovese. I due sono stati pizzicati in vico Salvaghi con il velocipede

La Stazione Carabinieri di Maddalena, al termine di una breve indagine, ha deferito in stato di libertà per “ricettazione in concorso” due uomini, un 36enne palermitano e un 38enne genovese, entrambi con pregiudizi di polizia.

I militari, nel corso di un servizio di pattuglia a piedi avevano controllato in vico Salvaghi i due, trovati in possesso di una bicicletta elettrica di cui non erano stati in grado di giustificare il possesso. Gli operanti, dopo alcune verifiche, rintracciavano il proprietario, un 75enne genovese.